الفريق أول شنقريحة يطّلع على أحدث الابتكارات الدفاعية بكوريا

خلال زيارته لمعرض "أداكس 2025"

قام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الثلاثاء، بزيارة لمعرض أداكس 2025″، حيث اطلع على أحدث التقنيات والمنظومات الدفاعية.

وفي إطار اليوم الثالث من الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية كوريا، زار الفريق أول والوفد المرافق له بعض أجنحة معرض “أداكس 2025″، حيث اطلع على أحدث التقنيات والمنظومات الدفاعية والابتكارات الصناعية التي تقدمها أبرز الشركات العالمية في هذا الميدان.

وكانت بداية الزيارة من جناح شركة “LIG” الكورية، أين تابع الفريق أول عرضا حول أحدث الابتكارات التي تقدمها الشركة والحلول التي تقترحها في مجالات أنظمة الدفاع الجوي والتكنولوجيات المتقدمة. ليقوم بعدها بزيارة أجنحة الشركة والاطلاع على مختلف الأنظمة والمعدات التي تنتجها.

من جانبهم، عبّر مسؤولو الشركة عن حرصهم على تعزيز التعاون مع الجزائر لتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وعقب ذلك، زار الفريق أول السعيد شنقريحة، جناح المركبات الخاصة لشركة كيا “KIA”، حيث قدم مسؤولو الشركة شرحا مفصلا حول أحدث المركبات الخاصة التي تنتجها الشركة، مسلطين الضوء على التقنيات الحديثة والقدرات التصنيعية المتطورة لها.

وفي ختام جولته، استقبل الفريق أول من طرف مسؤولي شركة “(KAI) Korea Aerospace Industries”، حيث اطلع على مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، قبل أن يشيد بالمستوى الذي وصلت إليه مبرزا أهمية تعزيز التعاون، وضرورة توسيع الشراكة في مجالات البحث والتطوير والتكوين.