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الفريق أول شنقريحة يعاين منتجات شركة “مسبكات الرويبة”

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يعاين منتجات شركة “مسبكات الرويبة”
الأرشيف

عاين الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأحد، أول مجموعة من المنتجات المصنعة من طرف الشركة العمومية الاقتصادية “مسبكات الرويبة”.

وجاء هذا خلال زيارة عمل وتفتيش قام بها الفريق أول شنقريحة إلى الشركة العمومية الاقتصادية “مسبكات الرويبة” بالجزائر العاصمة.

الزيارة وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع، تندرج في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. على المتابعة المتواصلة لأداء المؤسسات الصناعية التابعة للجيش. لاسيما التي تم إدماجها مؤخرا ضمن القطاع الاقتصادي لوزارة الدفاع الوطني. تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية.

 الفريق أول شنقريحة استمع إلى عرض شامل عن الشركة العمومية الاقتصادية “مسبكات الرويبة”، كما زار مختلف الورشات التي تتوفر عليها الشركة. ووقف عن قرب على مراحل التصنيع. يؤكد البيان.

وعاين رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أول مجموعة من المنتجات المصنعة من طرف الشركة والتي تتميز بنوعية عالية تعكس جودة الإنتاج الوطني.

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