الفريق أول شنقريحة يعزي عائلة العريف المتعاقد سلاوي سمير

تقدم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد العريف المتعاقد سلاوي سمير.

وجاء رسالة التعزية “استشهد في ميدان الشرف، يوم الثلاثاء العريف المتعاقد سلاوي سمير، واثر هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه، متضرعا للمولى القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.