الرئيس تبون يعزّي في استشهاد مدنيين وعسكريين جراء حرائق الغابات

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، تعازيه في استشهاد مدنيين وعسكريين جراء حرائق الغابات التي نشبت في عدّة مناطق من شمال البلاد.

وجاء في تعزية الرئيس تبون:”تلقيت بعميق الأسى والحزن وبالغ التأثر، نبأ الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة مواطنينا من المدنيين، وأفراد الجيش، جراء حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات الوطن”.

وتابع الرئيس يقول:”وإذ أشاطر أسر الضحايا والمصابين مشاعر الحزن والألم، أسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يتقبلهم مع الشهداء، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع، فقد استشهد 10 عسكريين تابعين لمفرزة الجيش بمنطقة بني كسيلة، إضافة إلى إصابة 25 عسكريا بجروح متفاوتة الخطورة.