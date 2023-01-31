الفريق أول شنقريحة يفتتح أشغال الإجتماع السنوي لإطارات العتاد

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، على مراسم افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع “يشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالمدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى على مراسم افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لاطارات العتاد”.

الفريق أول السعيد شنقريحة وفي كلمة توجيهية تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد إطارات المديرية المركزية للعتاد على مستوى النواحي العسكرية الستة، عبّر عن سعادته بالإشراف على الإجتماع السنوي لاطارات العتاد. يضيف البيان.