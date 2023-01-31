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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يفتتح أشغال الإجتماع السنوي لإطارات العتاد

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يفتتح أشغال الإجتماع السنوي لإطارات العتاد
الأرشيف

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، على مراسم افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع “يشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي  بالمدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى على مراسم افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لاطارات العتاد”.

الفريق أول السعيد شنقريحة وفي كلمة توجيهية تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد إطارات المديرية المركزية للعتاد على مستوى النواحي العسكرية الستة، عبّر عن سعادته بالإشراف على الإجتماع السنوي لاطارات العتاد. يضيف البيان.

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