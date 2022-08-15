الفريق أول شنقريحة يفتتح دورة الألعاب العسكرية الدولية في البليدة

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة صباح الإثنين، بالمركب الجهوي للرياضات العسكرية بالبليدة في الناحية العسكرية الأولى، على حفل الافتتاح الرسمي للألعاب العسكرية الدولية التي تحتضنها الجزائر.

وتحتضن الجزائر منافسة “الفصيلة المحمولة جواً”، كجزء من الألعاب العسكرية الدولية “أرمي-2022” التي تقام في روسيا، في الفترة ما بين 15 و21 أوت الجاري.

وقال الفريق أول شنقريحة في كلمته بالمناسبة:

تنظم بلادنا هذه التظاهرة كتتويج للاتفاق المشترك بين الجزائر و روسيا الموقعة العام الماضي. بعد النجاح الكبير الذي عرفته المسابقة الدولية السينو-تقنية لسنة 2021، والتي تميّزت بالتنظيم المحكم على كافة المستويات. وهو النجاح الذي جعل المشتركين يجددون الثقة في بلادنا لتنظيم هذه الألعاب الدولية العسكرية التي تحضرها 15 دولة.

وأضاف يقول: