الفريق أول شنقريحة يفتتح ملتقى “جيوسياسية الإرهاب في ظل التحولات العالمية الجديدة”

أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأربعاء، على افتتاح أشغال ملتقى دولي بعنوان “جيوسياسية الإرهاب في ظل التحولات العالمية الجديدة.”

وأفاد بيان لوزراة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أشرف بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس على افتتاح أشغال الملتقى الدولي بعنوان : “جيوسياسية الإرهاب في ظل التحولات العالمية الجديدة”.