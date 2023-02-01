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رياضة

الفريق أول شنقريحة يهنئ “الخضر” بعد التأهل إلى نهائي “الشان”

عمر سلامي
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الفريق أول شنقريحة يهنئ “الخضر” بعد التأهل إلى نهائي “الشان”
ح.م
الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المنتخب الوطني للمحليين، بعد تأهله إلى المباراة النهائية لشان الجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “يهنئ الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أشبال المدرب عبد المجيد بوقرة على هذا الإنجاز البطولي والتأهل عن إلى النهائي.

وأضاف البيان: “مبروك أبطال الجزائر، تحيا الجزائر”.

وتأهل المنتخب الجزائري للمحليين أمسية الثلاثاء، إلى نهائي الشان، حيث سيواجه السنغال في المحطة الختامية للبطولة، السبت المقبل، بداية من الثامنة ونصف ليلا، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

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