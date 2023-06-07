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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يهنئ الرئيس تبون على الانتصار الدبلوماسي للجزائر

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يهنئ الرئيس تبون على الانتصار الدبلوماسي للجزائر
أرشيف

هنأ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس الجمهورية على الانتصار الدبلوماسي الكبير الذي حققته الجزائر بانتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي.

وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى الوطني حول الأمن السيبراني هنأ الفريق أول شنقريحة الرئيس تبون على الانتصار الدبلوماسي الكبير الذي حققته الجزائر بانتخابها وبالأغلبية الساحقة عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي.

من جهة أخرى، أكد الفريق أول على وعي الجزائر العميق بأهمية الأمن السيبراني، الذي أضحى ضرورة حتمية من أجل التصدي لكل التهديدات التي قد تستهدف الأنظمة الحساسة والحيوية للدولة.

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