-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مرسوم رئاسي: هذه هي الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور الموظفين
الجزائر

الفريق أول شنقريحة يوقّع “ورقة طريق مشتركة” مع وزير الجيوش الفرنسية

الشروق أونلاين
  • 498
  • 0
الفريق أول شنقريحة يوقّع “ورقة طريق مشتركة” مع وزير الجيوش الفرنسية
ح.م
الفريق أول شنقريحة في فرنسا

في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا، اُستُقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، من طرف  وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنيه.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد عقد الفريق أول اجتماعا موسّعا مع وزير الجيوش الفرنسية. بحضور رئيس أركان الجيوش الفرنسية تيري بورخارد.

وتطرقت المباحثات إلى “السبل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري والأمني”. كما كُلّل الاجتماع “بالتوقيع على ورقة طريق مشتركة”.

وفي ختام اللقاء، وقع الفريق أول السعيد شنقريحة، على السجل الذهبي لوزارة الجيوش الفرنسية، يضيف ذات البيان.

مقالات ذات صلة
الأمن الوطني يعلن عن مسابقة توظيف في قرابة 300 منصب

الأمن الوطني يعلن عن مسابقة توظيف في قرابة 300 منصب

اكتساح للجبال والحدائق للتمتع ببياض الثلوج في شرق البلاد

اكتساح للجبال والحدائق للتمتع ببياض الثلوج في شرق البلاد

نشرية خاصة: برد شديد في الجنوب وثلوج في بشار بداية من الثلاثاء

نشرية خاصة: برد شديد في الجنوب وثلوج في بشار بداية من الثلاثاء

التعليم العالي: ميلاط يكشف عن موعد دورة الترقية إلى رتبة الأستاذية

التعليم العالي: ميلاط يكشف عن موعد دورة الترقية إلى رتبة الأستاذية

الأمطار تعيد التفاؤل لمربي الماشية

الأمطار تعيد التفاؤل لمربي الماشية

عبر 9 ولايات.. هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج

عبر 9 ولايات.. هذه قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد