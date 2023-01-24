الفريق أول شنقريحة يوقّع “ورقة طريق مشتركة” مع وزير الجيوش الفرنسية

في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا، اُستُقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، من طرف وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنيه.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد عقد الفريق أول اجتماعا موسّعا مع وزير الجيوش الفرنسية. بحضور رئيس أركان الجيوش الفرنسية تيري بورخارد.

وتطرقت المباحثات إلى “السبل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري والأمني”. كما كُلّل الاجتماع “بالتوقيع على ورقة طريق مشتركة”.

وفي ختام اللقاء، وقع الفريق أول السعيد شنقريحة، على السجل الذهبي لوزارة الجيوش الفرنسية، يضيف ذات البيان.