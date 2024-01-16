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بالصور.. الفريق أول شنقريحة يُدشن قاطرة “الباسل”

الشروق أونلاين
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بالصور.. الفريق أول شنقريحة يُدشن قاطرة “الباسل”

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء الإثنين، على مراسم تدشين وتسمية أول قاطرة تم تصنيعها على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين.

ومواصلة لزيارة العمل والتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية، تنقل الفريق أول مساء الإثنين إلى القاعدة البحرية المركزية لمرسى الكبير، أين كان في استقباله اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية.

وخلال هذه الزيارة استمع الفريق أول إلى عرض قدمه اللواء قائد القوات البحرية، تلاه عرض مفصل قدمه المدير العام لمؤسسة البناء والتصليح البحريين حول حالة تقدم أشغال المشاريع الجارية.

كما قام الفريق أول بجولة تفقدية على مستوى سلسلة البناء البحري للمؤسسة واطلع على سير المشاريع قيد الانجاز، وكذا الوحدات البحرية والسفن التابعة لمؤسسات اقتصادية وطنية قيد التصليح.

بعدها، أشرف الفريق أول شنقريحة على مراسم تدشين وتسمية أول قاطرة تم تصنيعها على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين، ووقف على وضعها حيز الخدمة.

رئيس أركان الجيش قام كذلك بتفتيش ومعاينة هذا الإنجاز الجديد الذي تدعمت به القوات البحرية في إطار برنامج تحديث وعصرنة الأسطول البحري، حيث طاف بمختلف أقسام السفينة، واطلع عن كثب على جميع أجزائها، واستمع لشروحات وافية حول مهامها ومكوناتها وخصائصها، قدمها له الفريق المكلف بالإنجاز.

وأسدى الفريق أول جملة من التعليمات والتوجيهات للمسؤولين حول ضرورة المحافظة على هذا الإنجاز وصيانته واستغلاله طبقا للمعايير المعمول بها.

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