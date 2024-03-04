الفريق أول شنقريحة يُستقبل من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قبل خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري.

وأفاد بيان لوزراة الدفاع الوطني، الاثنين، أن المحادثات شكلت فرصة أكد خلالها الفريق أول السعيد شنقريحة على العناية التي يوليها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون لتقوية أواصر الأخوة والتعاون مع الشقيقة قطر

كما جدد الفريق أول السعيد شنقريحة حرصه على ترقية التعاون العسكري وتوطيده بين البلدين.

من جهته نوه نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية بجودة علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجزائر وقطر تجسيدا لإرادة قوية من قائدي البلدين.