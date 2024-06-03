-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الفريق أول شنقريحة يُشدد على ضرورة التصدي للمخططات المعادية

الشروق أونلاين
  • 69
  • 0
الفريق أول شنقريحة يُشدد على ضرورة التصدي للمخططات المعادية

شدد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تضافر جهود كافة الفاعلين الوطنيين من أجل التصدي الفاعل للمخططات المعادية وكسب مختلف الرهانات التنموية لبلادنا.

وأبرز الفريق أول السعيد شنقريحة، الاثنين، في كلمته الافتتاحية خلال إشرافه بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس على افتتاح أشغال ملتقى وطني بعنوان” الدفاع الوطني في مواجهة حرب العقول “، أهمية موضوع الملتقى الذي يأتي في ظل السياقات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التي تتسم بالتحول وتعقد الأزمات وتشكل التهديدات وتشابك المخاطر.

مقالات ذات صلة
 بلعابد: انطلاق تصحيح أوراق “البيام” في 11 جوان  

 بلعابد: انطلاق تصحيح أوراق “البيام” في 11 جوان  

عطاف يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا-كوريا 

عطاف يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا-كوريا 

هذه كيفيات تمويل الولايات والبلديات خلال السداسي الثاني لـ 2024

هذه كيفيات تمويل الولايات والبلديات خلال السداسي الثاني لـ 2024

التسجيل في برنامج “عدل 3” بداية من 5 جويلية القادم

التسجيل في برنامج “عدل 3” بداية من 5 جويلية القادم

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 19 ولاية

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 19 ولاية

أخبار الجزائر ليوم الأحد 02 جوان 2024

أخبار الجزائر ليوم الأحد 02 جوان 2024

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد