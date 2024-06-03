الفريق أول شنقريحة يُشدد على ضرورة التصدي للمخططات المعادية

شدد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تضافر جهود كافة الفاعلين الوطنيين من أجل التصدي الفاعل للمخططات المعادية وكسب مختلف الرهانات التنموية لبلادنا.

وأبرز الفريق أول السعيد شنقريحة، الاثنين، في كلمته الافتتاحية خلال إشرافه بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس على افتتاح أشغال ملتقى وطني بعنوان” الدفاع الوطني في مواجهة حرب العقول “، أهمية موضوع الملتقى الذي يأتي في ظل السياقات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التي تتسم بالتحول وتعقد الأزمات وتشكل التهديدات وتشابك المخاطر.