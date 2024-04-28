الفريق أول شنقريحة يُشرف على افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالمدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى على مراسم افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد.

وأشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأحد، بالمدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى، على مراسم افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد.

وألقى الفريق أول شنقريحة كلمة توجيهية، بثت عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى مجمل وحدات المديرية عبر النواحي العسكرية الستة، عبّر في مستهلها عن سعادته بالإشراف على الاجتماع السنوي لإطارات العتاد، بغية الوقوف على مدى تنفيذ مخطط أعباء هذه المديرية الهامة، وإجراء حوصلة شاملة للنشاطات الجارية في مجال إسناد وحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.