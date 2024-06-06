الفريق أول شنقريحة يُشرف على تمرين بالذخيرة الحية “العزم 2024” بأمدوكال

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان “العزم 2024″، بالميدان الخامس للرمي والمناورات بأمدوكال بالناحية العسكرية الخامسة.

التمرين التكتيتي نفذته وحدات الفرقة الأولى المدرعة، مدعمة بوحدات من القوات الجوية ووحدات للإسناد التقني.

وتم تنفيذه في ظروف قريبة من الواقع وتماشيا مع الأهداف المسطرة المتمثلة في صقل مهارات القادة والأركانات واختبار الجاهزية العملياتية ومدى القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية.

التمرين تخللته كذلك عملية إنزال مضلي في عمق العدو.

وأكد تنفيذ التمرين بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التخطيط والتحضير والتنفيذ الناجح للمهام المسندة.