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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يُشرف على تمرين تكتيكي “الحصن 2024”

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يُشرف على تمرين تكتيكي “الحصن 2024”

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، السبت، على تمرين تكتيكي “الحصن 2024” بالناحية العسكرية الأولى.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق أول شنقريحة، أشرف على مستوى الميدان الأول للرمي والمناورات على مجريات تمرين تكتيكي مركب بالذخيرة الحية، “الحصن-2024”.

التمرين نفذته وحدات من الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية وحدات تابعة لقيادة الحرس الجمهوري.

كما عرف التمرين تنفيذ عملية قفز مظلي رياضي بالقاعدة الجوية عين سارة من طرف الفريق الوطني العسكري النسوي.

كما استمع الفريق أول إلى عرض مفصل قدمه مدير التمرين تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ.

وتابع الفريق أول عن كثب مختلف الأعمال القتالية التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي جيد.

أضاف البيان “الفريق أول التقى في نهاية التمرين مع أفراد الوحدات المشاركة حيث هنأهم على الجهود التي بذلوها خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين وأكد لهم أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى يستلزمان بالضرورة إيلاء أهمية قصوى لتحضير وإجراء التمارين المختلفة المستويات والخطط.”

كما جاء في البيان “الفريق أول أسدى لهم جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها حول ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين من أجل تحقيق النتائج المنشودة.”

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