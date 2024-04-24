-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الفريق أول شنقريحة يُشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية

الشروق أونلاين
  • 71
  • 0
الفريق أول شنقريحة يُشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية
جانب من زيارة الفريق أول شنقريحة للناحية العسكرية الثالثة

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بميدان المناورات بالقطاع العملياتي “العقيد لطفي” بالناحية العسكرية الثالثة على تنفيذ تمرين تكتيتكي بالرمايات الحقيقية .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن التمرين التكتيكي قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي “العقيد لطفي”.

واتسمت الأعمال القتالية باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات

كما عكست الاحترافية العالية في تنفيذ هذا التمرين التكتيكي الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموجودة في الحوزة.

مقالات ذات صلة
تسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي في المعاهد الجهوية للموسيقى

تسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي في المعاهد الجهوية للموسيقى

“الأفلان” لن يفوّت فرصة المشاركة في رئاسيات 7 سبتمبر

“الأفلان” لن يفوّت فرصة المشاركة في رئاسيات 7 سبتمبر

“مستثمر” يستولي على شاطئ بوهران

“مستثمر” يستولي على شاطئ بوهران

استدعاء “البيام” يوم 05 ماي و”الباك” في الـ9 من نفس الشهر

استدعاء “البيام” يوم 05 ماي و”الباك” في الـ9 من نفس الشهر

عطاف يلتقي مدير عام المنظمة الدولية للعمل

عطاف يلتقي مدير عام المنظمة الدولية للعمل

حادث مرور بقسنطينة يتسبب في إصابة 17 شخصا

حادث مرور بقسنطينة يتسبب في إصابة 17 شخصا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد