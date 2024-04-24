الفريق أول شنقريحة يُشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية

جانب من زيارة الفريق أول شنقريحة للناحية العسكرية الثالثة

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بميدان المناورات بالقطاع العملياتي “العقيد لطفي” بالناحية العسكرية الثالثة على تنفيذ تمرين تكتيتكي بالرمايات الحقيقية .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن التمرين التكتيكي قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي “العقيد لطفي”.

واتسمت الأعمال القتالية باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات

كما عكست الاحترافية العالية في تنفيذ هذا التمرين التكتيكي الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموجودة في الحوزة.