الفريق أول شنقريحة يُشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي “شهاب 2024”

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالناحية العسكرية الثانية “شهاب 2024”.

التمرين نفذ على مستوى الميدان الثاني للرمي والمناورة برجم درموش بعنوان “شهاب 2024”.

التمرين نفذته وحدات اللواء 38 للمشاة الميكانيكية وبمشاركة وحدا من مختلف القوات ووحدات للإسناد التقني والجوي وكذا الدفاع الجوي عن الإقليم.

وتابع الفريق أول السعيد شنقريحة، عن كثب التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة جدا من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع أهداف المسطرة.

وأكد تنفيذ التمرين القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة والتحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية.