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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يُشيد بمبادرات الجزائر لمساعدة دول الجوار

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يُشيد بمبادرات الجزائر لمساعدة دول الجوار

أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالمبادرات التي اتخذتها الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري لمساعدة دول الجوار على استعادة استقرارها والحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية.

وشكر الفريق أول السعيد شنقريحة، في كلمته خلال حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تفضله لإشرافه على مراسم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية بشرشال الذي يتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 62 لعيد الاستقلال

كما أكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن الأكاديمية العسكرية لشرشال تضطلع على غرار باقي المؤسسات التكوينية للجيش الوطني الشعبي بتكوين الإطارات من ذوي الكفاءات العالية المتسلحين بمختلف أنواع العلوم والمتشبعين بالقيم الوطنية والجمهورية والمدركين لكافة السياقات والتحولات التي يعرفها عالمنا

ونوه الفريق أول السعيد شنقريحة بتخرج أول دفعة من الطلبة الضباط العاملين من العنصر النسوي لفائدة قيادة القوات البرية اللواتي سيوجهن للعمل على مستوى وحدات قوام المعركة .

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