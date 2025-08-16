الفريق أول شنقريحة يُعزي عائلات ضحايا حادث وادي الحراش

تقدم الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, بأصدق تعازيه القلبية الخالصة إلى عائلات ضحايا سقوط حافلة نقل المسافرين في مجرى وادي الحراش.

وجاء في نص التعزية “على إثر الحادث الأليم المتمثل في إنحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها بواد الحراش, والذي أدى لوفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين, مساء اليوم الجمعة 15 أوت 2025, يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, باسمه الخاص وباسم كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي, بأصدق تعازيه القلبية الخالصة إلى عائلات الضحايا, راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد أرواحهم برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جنانه, وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان, وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. إنا لله وإنا إليه راجعون”.