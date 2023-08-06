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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يُكرم أشبال الأمة المتفوقين

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يُكرم أشبال الأمة المتفوقين
أرشيف

أشرف الفريق أول، سعيد شنقريحة، الأحد، على تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، دورة جوان 2023.

وترأس الفريق أول شنقريحة بمقر وزارة الدفاع مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في هذه الدورة بحضور إطارات من الجيش وأولياء الطلبة المكرمين.

التكريم شمل الأشبال المتفوقين بشهادة البكالوريا التي بلغت نسبة النجاح بها 98.34 بالمائة، أما نسبة النجاح في التعليم المتوسط فقد بلغت 100 بالمائة.

وفي كلمة له بالمناسبة، بلَغ الفريق أول الشبلات والأشبال المتفوقين تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظير النتائج الممتازة المحققة من طرف مدارس أشبال الأمة.

كما أكد الفريق أول أن النتائج المتميزة تححقت أولا  بجهود الشبلات والأشبال ومثابرتهم وثانيا بفضل الرعاية والاهتمام التي توليه القيادة العليا للجيش الوطني لمدارس أشبال الأمة باعتبارها ركيزة أساسية في المنظومة التكوينية العسكرية.

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