الفريق أول شنڤريحة: الجزائر صامدة بفضل ثلاثة ركائز أساسية

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن صمود الجزائر يرجع لثلاثة ركائز أساسية، وذلك خلال الزيارة التي يؤديها إلى الناحية العسكرية الثالثة.

وإلتقى الفريق أول بإطارات ومستخدمي الناحية، أين ألقى كلمة توجيهية، تابعها جميع مستخدمو الناحية العسكرية الثالثة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد فيها أن العالم اليوم يشهد حالة من الاضطراب الجيوسياسي الحاد الذي يفرز تداعيات اقتصادية مقلقة على معظم دول المعمورة خاصة بسبب اختلال في سلاسل الإمداد العالمية، حيث باتت مظاهر التضخم والركود تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي غير المسبوق في وتيرته وامتداداته الجيوسياسية.

وأضاف أن الجزائر ورغم هذه الاضطرابات تظل صلبة وصامدة أمام تأثيراتها المدمرة، وذلك بفضل ثلاثة ركائز أساسية: أولها الصلابة الاقتصادية التي تعززت بفضل المشاريع الكبرى المنجزة على غرار مشروع السكة الحديدية الرابط بين بشار وغار جبيلات بتندوف، وهي إنجازات لم تكن مجرد استثمارات ظرفية بل ركائز بنيوية ستساهم في صياغة نموذج تنموي قادر على امتصاص الصدمات وخلق مناعة اقتصادية وطنية ومن ثمة المساهمة في الارتقاء الاستراتيجي لبلادنا.

وتابع أن الركيزة الثانية تتمثل في الصلابة المجتمعية وانسجام الجبهة الداخلية التي تلتحم أكثر بفضل الوعي المتنامي للشعب بكل أطيافه، وكذا النخب الوطنية المخلصة التي تدرك جيدًا خلفيات وأبعاد المؤامرات الرامية إلى التشويش على المسار النهضوي المتعدد الأبعاد الذي شرعت فيه البلاد في السنوات القليلة الأخيرة.

وأكد أن الركيزة الثالثة هي الجاهزية العالية واليقظة الدائمة لقواتنا المسلحة التي تظل حجر الزاوية في صرح هذا الصمود والصلابة الاستراتيجية المتفردة، إذ لم تكتف هذه القوات بواجبها في تأمين الإقليم الوطني بل تجاوزت ذلك إلى ترسيخ صورة الدولة القوية والآمنة في محيط مضطرب.

وأضاف أن هذا ما أكدته الثقة المتنامية لدى الشركاء الأجانب وجسدته الزيارات الرفيعة والمتتالية لكبار المسؤولين العسكريين والسياسيين من مختلف الدول الصديقة، وفي صدارة أجندة الفاعلين الإقليميين والدوليين.

وأكد أن هذا المسار التصاعدي من الإنجازات التي صنعتها سواعد الوطنيين المخلصين في كل مؤسسات الدولة تحت القيادة المتبصرة للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، ليس مجرد حصيلة مرحلة هامة في تاريخ بلادنا المعاصر بل هو استثمار استراتيجي في “الصلابة الشاملة” التي تمثل اليوم الضمانة الأكيدة في التواجد الفاعل في عالم تحولي.