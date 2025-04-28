الفريق أول شنڤريحة في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة (فيديو)

الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

قامت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، ممثلة في الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق سلسلة من الزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية، حيث تهدف إلى الوقوف على جاهزية الوحدات.

وخلال الزيارة، ألقى الفريق أول شنڤريحة كلمة توجيهية تم نقلها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد لجميع مستخدمي الناحية العسكرية الرابعة.

وأكد في كلمته على أهمية التصدي للاستخدام الخطير للدعاية الهدامة والمضللة، مشدداً على ضرورة تعزيز الحس الأمني لدى الأفراد والجماعات.

وأكد الفريق أول أن التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف المساس بصورة الجزائر يُعدّ واجباً على كل وطني غيور على وطنه.

ومن جهتهم، عبر مستخدمو الناحية العسكرية الرابعة عن عزمهم في مواصلة بذل المزيد من الجهود في أداء المهام المنوطة بهم، لاسيما في مجال تأمين الحدود وحماية التراب الوطني من كافة الآفات والتهديدات المحتملة.