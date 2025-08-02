الفريق أول شنڤريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين

في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

ترأس الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة جوان 2025.

وأعرب الفريق أول خلال إشرافه على مراسم تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2025، عن تهانيه الخالصة لكافة الناجحين، ناقلًا إليهم بالمناسبة تبريكات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الذي هنأهم على هذا الإنجاز، متمنيًا لهم المزيد من التألق باعتبارهم إطارات مستقبل الدولة والجيش الوطني الشعبي.

وأكد الفريق أول شنقريحة أن النتائج المحققة تُعد ثمرة للجهود والمثابرة طيلة السنة الدراسية، وأيضًا نتيجة طبيعية للرعاية الخاصة التي توليها القيادة العليا لمدارس أشبال الأمة وطلبتها.

وفي ذات السياق، نوه الفريق أول بالنتائج المبهرة التي حققتها شبلات الأمة، بتحقيقهن نسبة نجاح بلغت 100%، مؤكدًا أنهن برهنّ مجددًا على إرادة قوية وعزيمة راسخة على التميز، ومشددًا على التزام القيادة العليا بمواصلة دعمهن وتوفير كافة شروط النجاح والتفوق العلمي والمهني.

وللتذكير، حققت مدارس أشبال الأمة نتائج متميزة في امتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2025، حيث نجح جميع التلاميذ المترشحين البالغ عددهم 484 شبلاً بنسبة نجاح كاملة بلغت 100%.

أما في شهادة البكالوريا فقد حققت مدارس أشبال الأمة نسبة نجاح تقدر بـ98.16 بالمائة مما جعلها تحتل الصدارة بامتياز.