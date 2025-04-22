الفريق أول شنڤريحة يستقبل رئيس أركان الدفاع لجمهورية رواندا (فيديو)

استقبل الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول مبارك موغانغا، رئيس أركان الدفاع لجمهورية رواندا، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، استُهلت مراسم الاستقبال بتحية العلم الوطني، وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. وشارك في اللقاء كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقادة القوات، ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، إلى جانب أعضاء الوفد الرواندي الزائر.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان فرص التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا التحديات الأمنية التي تواجه العالم بشكل عام والقارة الإفريقية بشكل خاص. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الراهنة والأمن الإقليمي.

وفي كلمته، رحب الفريق أول السعيد شنڤريحة بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر ورواندا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، خصوصًا في ضوء الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، ومنها زيارة رئيس أركان الدفاع لقوات الدفاع الرواندية إلى الجزائر في سبتمبر 2022، وزيارة الفريق أول شنقريحة إلى كيغالي في فبراير 2024.

واستغل الفريق أول شنڤريحة هذه الفرصة للوقوف مع الوفد الضيف في وقفة تذكر وترحم على ضحايا الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في عام 1994، مشيدًا بالنجاح الذي حققته رواندا في تجاوز آثار تلك المأساة والمضي قدمًا في مسار المصالحة الوطنية.

ومن جهته، أشاد الفريق أول مبارك موغانغا بحفاوة الاستقبال الذي خصّه به الجيش الوطني الشعبي، معبرًا عن تقديره للإرادة القوية لدى الجزائر في تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات التي تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، كما وقع رئيس أركان الدفاع لجمهورية رواندا على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.