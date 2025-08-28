-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
في ختام زيارة العمل التي أداها إلى الجزائر

الفريق أول شنڤريحة يستقبل رئيس أركان القوات البرية الهندية

محمد فاسي
  • 442
  • 0
الفريق أول شنڤريحة يستقبل رئيس أركان القوات البرية الهندية
أرشيف
الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، الفريق أول يوبندرا دويفدي، رئيس أركان القوات البرية الهندية، في ختام زيارة العمل التي أداها هذا الأخير إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وأشاد الفريق أول شنقريحة بالمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر والهند، خاصة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالرئيسة الهندية خلال زيارتها إلى الجزائر في أكتوبر من العام الماضي، مؤكدًا أن تلك الزيارة شكلت محطة مهمة انعكست إيجابًا على التعاون العسكري بين البلدين ومنحت العلاقات الثنائية حركية متجددة عبر تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى.

وخلال زيارته، قام الوفد العسكري الهندي، بقيادة الفريق أول يوبندرا دويفدي، ببرنامج زيارات ميدانية إلى عدد من هياكل ومؤسسات الجيش الوطني الشعبي.

مقالات ذات صلة
الجزائر تظفر بعضوية الهيئة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر

الجزائر تظفر بعضوية الهيئة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر

تفكيك شبكة دولية متخصصة في التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات

تفكيك شبكة دولية متخصصة في التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات

فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية تطيح بمصوّر النساء في محلّ لبيع الملابس (فيديو)

فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية تطيح بمصوّر النساء في محلّ لبيع الملابس (فيديو)

استيراد فوري لعجلات المركبات و10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين

استيراد فوري لعجلات المركبات و10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين

“إشكاليات” في حركة تحويلات الأساتذة الأخيرة

“إشكاليات” في حركة تحويلات الأساتذة الأخيرة

السيطرة على حريق الشريعة بولاية البليدة

السيطرة على حريق الشريعة بولاية البليدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد