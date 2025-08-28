الفريق أول شنڤريحة يستقبل رئيس أركان القوات البرية الهندية

في ختام زيارة العمل التي أداها إلى الجزائر

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، الفريق أول يوبندرا دويفدي، رئيس أركان القوات البرية الهندية، في ختام زيارة العمل التي أداها هذا الأخير إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وأشاد الفريق أول شنقريحة بالمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر والهند، خاصة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالرئيسة الهندية خلال زيارتها إلى الجزائر في أكتوبر من العام الماضي، مؤكدًا أن تلك الزيارة شكلت محطة مهمة انعكست إيجابًا على التعاون العسكري بين البلدين ومنحت العلاقات الثنائية حركية متجددة عبر تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى.

وخلال زيارته، قام الوفد العسكري الهندي، بقيادة الفريق أول يوبندرا دويفدي، ببرنامج زيارات ميدانية إلى عدد من هياكل ومؤسسات الجيش الوطني الشعبي.