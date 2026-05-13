الفريق أول شنڤريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “فخر 2026”

خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة:

أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “فخر 2026”.

ويواصل الفريق أول السعيد شنقريحة، زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة لليوم الثاني.

للإشارة، شرع أمس الثلاثاء الفريق أول السعيد شنقريحة، في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة، في إطار متابعة تنفيذ برنامج التحضير القتالي 2025/2026 عبر كافة النواحي العسكرية.