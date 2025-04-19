الفريق أول شنڤريحة يُنصّب القائد الجديد للدرك الوطني (فيديو)

باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد سيد أحمد بورمانة قائداً جديداً للدرك الوطني بالنيابة، خلفاً للواء يحيى علي والحاج.

وجرت مراسم التنصيب باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وذلك تطبيقاً للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 14 أفريل 2025.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ينصب قائد الدرك الوطني الجديد، باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 أفريل 2025، أشرف السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم السبت 19 أفريل 2025، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد سيد احمد بورمانة قائدا للدرك الوطني بالنيابة، خلفا للواء يحي علي والحاج”.