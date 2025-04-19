-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني

الفريق أول شنڤريحة يُنصّب القائد الجديد للدرك الوطني (فيديو)

محمد فاسي
  • 2087
  • 0
الفريق أول شنڤريحة يُنصّب القائد الجديد للدرك الوطني (فيديو)
أرشيف
الفريق أول السعيد شنڤريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد سيد أحمد بورمانة قائداً جديداً للدرك الوطني بالنيابة، خلفاً للواء يحيى علي والحاج.

وجرت مراسم التنصيب باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وذلك تطبيقاً للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 14 أفريل 2025.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ينصب قائد الدرك الوطني الجديد، باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 أفريل 2025، أشرف السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم السبت 19 أفريل 2025، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد سيد احمد بورمانة قائدا للدرك الوطني بالنيابة، خلفا للواء يحي علي والحاج”.

مقالات ذات صلة
16.000 وقف في الجزائر

16.000 وقف في الجزائر

فيات الجزائر تدعم سائقي سيارات الأجرة بمركبات جديدة

فيات الجزائر تدعم سائقي سيارات الأجرة بمركبات جديدة

تأسيس ناد للإعلاميين المهتمّين بتغطية فرص الاستثمار في الجزائر

تأسيس ناد للإعلاميين المهتمّين بتغطية فرص الاستثمار في الجزائر

تذكير هام من الديوان الوطني للحج والعمرة

تذكير هام من الديوان الوطني للحج والعمرة

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية المصري

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية المصري

بداري يُشرف على توقيع اتفاقية شراكة هامة لدعم وتنمية المقاولاتية

بداري يُشرف على توقيع اتفاقية شراكة هامة لدعم وتنمية المقاولاتية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد