الفريق أول شنڨريحة: الجزائر اكتسبت “حصانة أمنية” على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم

خلال زيارته إلى مقر قيادة الحرس الجمهوري

في إطار زياراته التفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر رمضان، قام الفريق أول السعيد شنڨريحة يوم السبت، بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة الحرس الجمهوري.

وعقد الفريق أول، حسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع، لقاء مع مستخدمي الحرس الجمهوري. أين ألقى كلمة توجيهية، تابعها مستخدمو وحدات هذه القيادة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

حيث أكد رئيس أركان الجيش “الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، لقيادة الحرس الجمهوري. من خلال توفير كافة العوامل والموجبات الكفيلة بتطوير هذا السلاح”.

لقد حرصنا في الجيش الوطني الشعبي على الارتقاء بمستوى سلك الحرس الجمهوري إلى مصاف النخبة، التي يليق أداؤها بنبل المهام المنوطة بها، والسمو بها إلى مراتب الصفوة. ومن أجل ذلك تم توفير كافة العوامل والموجبات الكفيلة بتطوير هذا السلاح، بصفة تنسجم تماما مع حساسية وحيوية المهام الموكلة، والتي تتوافق مع الرغبة الشديدة التي تحدونا لجعل هذه القيادة ومستخدميها جديرون بالاقتداء، على أكثر من صعيد، تدريبا وانضباطا وقيافة ومردودية مهنية.

الفريق أول شدد أيضا على أن “الحسّ الرفيع بالمسؤولية، الذي يتحلى به أبناء الجزائر المخلصين. هو الضمانة الأساسية للحصانة الأمنية التي تتمتع بها بلادنا اليوم”.