الفريق أول شنڨريحة: تنوّع التهديدات التي علينا مواجهتها يفرض المتابعة المستمرة لتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الخميس، بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة القوات البرية.

وهناك، عقد الفريق أول لقاء توجيهيا مع الإطارات والمستخدمين. حيث ألقى كلمة توجيهية، تابعها مستخدمو وحدات النواحي العسكرية الست عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

حيث أكد أن “تنوع التهديدات والتحديات المعترضة، تفرض على الجيش الوطني الشعبي، المتابعة المستمرة لتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة”:

وعليه، فإن تنوع التهديدات والتحديات التي يجب علينا مواجهتها، تفرض علينا في الجيش الوطني الشعبي، المحافظة على أعلى مستوى للجاهزية العملياتية لقوام المعركة لدينا، والمتابعة المستمرة لتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة، وتحضير القوات بكل الصرامة الواجبة، ومضاعفة التمارين، بمختلف المستويات، من أجل التحكم الأمثل في منظومات الأسلحة الموجودة في الحوزة وتكييف أداء مستخدمينا مع التطور الهائل الذي تشهده فنون الحرب الحديثة.

الفريق أول أكد كذلك، أنه “يتعين على الجميع أن يعوا بأن المسؤولية تكليف وليست تشريف. وأن المهام الموكلة لا بد لها أن تنفذ بالصرامة المطلوبة:”