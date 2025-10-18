الفريق أول شنڨريحة في زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية

للمشاركة في معرض "أديكس-2025" وتعزيز التعاون العسكري

الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

شرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا بدعوة من وزير الدفاع الوطني الكوري، للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي للفضاء والدفاع “أديكس 2025”.

وتندرج هذه الزيارة في إطار جهود تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي ونظيره الكوري الجنوبي، حيث من المنتظر أن يجري الطرفان محادثات حول سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، إلى جانب التباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.