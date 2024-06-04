الفريق أول شنڨريحة: محاولات دنيئة لإغراق البلاد بكل أنواع المخدرات

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.

حيث أشرف هناك، على مراسم تدشين مركز الفحوص المتخصصة لمصالح الصحة العسكرية بالمنصورة. قبل أن يعقد لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي الناحية.

وألقى الفريق أول كلمة توجيهية، تابعها جميع أفراد الناحية، عبر تقنية التحاضر عن بعد، حذّر فيها من المنحى التصاعدي لظاهرة تهريب المهلوسات بكل أنواعها إلى الجزائر:

إن من بين أخطر التهديدات التي تواجهها بلادنا، اليوم، هي تلك المحاولات الدنيئة لإغراقها بكافة أنواع المخدرات والمهلوسات، من أجل الإضرار بالصحة الجسدية والنفسية للقوى الحية للأمة، المتمثلة في شبابها ومحاولة إحباط معنوياتهم ودفعهم إلى الإدمان والجريمة. وفي هذا السياق تحديدا، أود لفت الانتباه إلى المنحى التصاعدي المريب والخطير، الذي ما فتئت تأخذه في الآونة الأخيرة، ظاهرة تهريب المهلوسات بكل أنواعها إلى بلادنا، حيث تشير الإحصائيات المسجلة، من قبل المصالح الأمنية المختلفة، إلى حجز كميات ضخمة جدا من هذه السموم، التي يحاول المجرمون وأعداء الوطن إدخالها إلى التراب الوطني.

الفريق أول أكد أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى بالمرصاد لكل من يقفون وراء هذه الآفة الخطيرة. حاثا المستخدمين على مضاعفة جهودهم لمواجهتها بكل الوسائل المتاحة:

في هذا الصدد، فإننا في الجيش الوطني الشعبي نولي أهمية خاصة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، التي لن نتسامح أبدا مع باروناتها، وسنبقى بالمرصاد لمن يقف وراءها أو يمولها أو يدعمها، كما سنظل على استعداد دائم للتصدي لها، من خلال تعزيز تشكيلاتنا العسكرية والأمنية، على طول حدودنا. وعليه، يتعين عليكم في إقليم الناحية العسكرية الخامسة، مضاعفة الجهود من أجل كشف شبكات التهريب، وتحييد هؤلاء المجرمين خونة الأمة والقضاء عليهم، من خلال إعمال طرق عملياتية متكيفة مع أساليب عمل هؤلاء المجرمين واستعمال كافة الوسائل المتاحة، من أجل تجنيب بلادنا شرور هذه الآفة، التي تندرج لا محالة ضمن المؤامرات الدنيئة التي تحاك ضد بلادنا.

وفي ختام اللقاء أسدى الفريق أول، جملة من التوجيهات والتعليمات لمستخدمي الناحية. تتعلق خصوصا بمواصلة العمل وبذل قصارى الجهود الرامية لتوفير جميع الظروف الأمنية المناسبة للمواطنين خلال الفترة الصيفية المقبلة.