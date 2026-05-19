الفريق أول شنڨريحة يؤكد رفع جاهزية الجيش وتعزيز قدراته العملياتية

خلال زيارته إلى الناحية العسكرية التي سجلت عمليات نوعية في مكافحة الإرهاب:

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڨريحة، خلال زيارته إلى مقر قيادة الناحية العسكرية الخامسة، مواصلة العمل على تعزيز جاهزية الجيش ورفع قدراته العملياتية.

وأوضح الفريق أول شنڨريحة، في كلمة توجيهية ألقاها بالمناسبة، أن الجيش الوطني الشعبي، وتحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، ماضٍ في مسار بناء المقدرات العسكرية والتحكم في أدوات الأمن والدفاع، من خلال مواصلة تنفيذ برامج التحضير القتالي “بجدية وصرامة”.

وأشار إلى أن بلوغ الجاهزية العملياتية المنشودة يبدأ من ميدان التدريب، ومن ترسيخ الاحترافية والانضباط في تنفيذ مختلف الخطط والبرامج، مؤكدا أن التفوق العسكري الحقيقي “لا يقاس بنوعية السلاح فقط”، بل كذلك بالقدرة على الصمود وامتلاك البدائل التكتيكية والجاهزية العملياتية النوعية.

وفي سياق متصل، شدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة على مستوى هذه الناحية الحدودية الحساسة، والعمل على إحباط محاولات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات بمختلف أنواعها.

كما دعا إلى مواصلة العمل من أجل “اجتثاث آخر العناصر الإرهابية من أرض بلادنا”، ودحر شبكات الدعم والإسناد التابعة لها، بما يسمح بالتفرغ لتحضير القوات ورفع جاهزيتها لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي ختام كلمته، أشاد الفريق أول بالنتائج المحققة في مجال مكافحة الإرهاب والتخريب، مهنئا إطارات ومستخدمي الوحدات المقحمة في هذه المهام نظير “النتائج النوعية” التي سمحت بالقضاء على عدد من الإرهابيين والمجرمين وإحباط مخططاتهم التي تستهدف أمن الوطن والمواطن.

يذكر أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. الفريق أول السعيد شنڨريحة شرع اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل وتفتيش بالناحية العسكرية الخامسة، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع في بيان لها.