الفريق أول شنڨريحة يستقبل رئيس أركان جيش السيراليون

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء الفريق بيتر كاكو-وو رئيس أركان جيش سيراليون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وخلال اللقاء، عبر الفريق أول السعيد شنڨريحة عن ثقته بنجاح الزيارة لاسيما وأنها تأتي بعد الزيارة التي أداها الرئيس السيراليوني إلى الجزائر حيث حرص قائدي البلدين على الدفع بعلاقات البلدين إلى أعلى المستويات.

كما أكد رئيس الأركان أنّ الجيش الوطني الشعبي تحدوه إرادة حقيقية من أجل تطوير تعاون عسكري ثنائي مستديم بين الجزائر والسيراليون، قائم على أساس الثقة والتشاور.

من جانبه، أشاد رئيس أركان الجيش السيراليوني بتوافق رؤى الطرفين بخصوص جل القضايا الأمنية التي تناولتها المحادثات الثنائية، معربا عن أمله في أن تشكل زيارته إلى الجزائر حجر الأساس لعلاقات عسكرية قوية ومثمرة تخدم المصالح العليا للبلدين.