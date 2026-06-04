الفريق أول شنڨريحة ينهي زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

أنهى الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع.

واختتمت صباح اليوم الخميس 04 جوان، الزيارة الرسمية للفريق أول السعيد شنڨريحة، التي قادته إلى سلطنة عمان، ودامت أربعة أيام، بدعوة من الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، والذي كان في توديعه بقاعدة السيب الجوية بمسقط، رفقة محمد علي بوغازي سفير الجزائر بسلطنة عمان، وكذا إطارات السفارة.