الفريق الجزائري للدراجات يرتقي إلى المرتبة الثانية قاريا

ارتقى الفريق الوطني الجزائري للدراجات إلى المرتبة الثانية قاريا بمجموع 1231 نقطة، بعدما كان يحتل الصف الثالث.

وكشف الاتحاد الدولي للدراجات، السبت، عن الترتيب الجديد، على موقعه الرسمي.

وعلى مستوى الترتيب العالمي، كسب الفريق الجزائري مركزين، بارتقائه من المركز 34 الذي كان يحتله في الترتيب السابق، إلى المركز الـ 32، ليتصدر بذلك الترتيب العام للفرق الوطنية العربية.

ويتصدر المنتخب الأريتيري الترتيب القاري بمجموع 4420,19 نقطة، ويأتي في المرتبة الثالثة الفريق الجنوب الإفريقي برصيد 1230 نقطة، فيما حلّ منتخب موريس في الصف الرابع بمجموع 658 نقطة .