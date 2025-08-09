-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الفريق الجزائري للدراجات يرتقي إلى المرتبة الثانية قاريا

عمر سلامي
  • 112
  • 0
الفريق الجزائري للدراجات يرتقي إلى المرتبة الثانية قاريا

ارتقى الفريق الوطني الجزائري للدراجات إلى المرتبة الثانية قاريا بمجموع 1231 نقطة، بعدما كان يحتل الصف الثالث.

وكشف الاتحاد الدولي للدراجات، السبت، عن الترتيب الجديد، على موقعه الرسمي.

وعلى مستوى الترتيب العالمي، كسب الفريق الجزائري مركزين، بارتقائه من المركز 34 الذي كان يحتله في الترتيب السابق، إلى المركز الـ 32، ليتصدر بذلك الترتيب العام للفرق الوطنية العربية.

ويتصدر المنتخب الأريتيري الترتيب القاري بمجموع 4420,19 نقطة، ويأتي في المرتبة الثالثة الفريق الجنوب الإفريقي برصيد 1230 نقطة، فيما حلّ منتخب موريس في الصف الرابع بمجموع 658 نقطة .

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. دغموم يسجل أول أهداف الموسم الجديد للدوري المصري

بالفيديو.. دغموم يسجل أول أهداف الموسم الجديد للدوري المصري

الجزائر تنفرد بِصدارة الترتيب

الجزائر تنفرد بِصدارة الترتيب

وجهة مثيرة للجدل لـ “شياخة”

وجهة مثيرة للجدل لـ “شياخة”

“فيفا” يخصص نصف مليار دولار لـ 7000 ناد في العالم

“فيفا” يخصص نصف مليار دولار لـ 7000 ناد في العالم

“صومام” تُدعّم شباب قسنطينة

“صومام” تُدعّم شباب قسنطينة

دعوى قضائية “بمليار دولار” ضد الفيفا بسبب انتقالات اللاعبين

دعوى قضائية “بمليار دولار” ضد الفيفا بسبب انتقالات اللاعبين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد