-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

الفريق الجزائري يُتوج بالذهب في أولمبياد “الألسكو” للبحث العلمي بتونس

الشروق أونلاين
  • 277
  • 0
الفريق الجزائري يُتوج بالذهب في أولمبياد “الألسكو” للبحث العلمي بتونس
ح.م
الفريق الجزائري المتوج

تُوج الفريق الجزائري  بالميدالية الذهبية في أولمبياد “الألسكو” للبحث العلمي المقامة بمدينة الحمامات التونسية.  

وأفاد منشور لمجمع اتصالات الجزائر على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن الفريق الجزائري المشارك في أولمبياد (الألكسو) لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي المقامة في تونس، يتكون من المبدعين: عبد الرؤوف بن قويدر، محمد يعقوب الحسين شاهد، يمينة نور العين لعجالي.

وأشارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألسكو” عبر موقعها الرسمي إلى أن 100 طفل من 18 دولة عربية شاركوا في فعاليات الدورة الثانية لأولمبياد ‘ألكسو’ لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي.

وأفادت المنظمة أن الفريق الجزائري حصل على الميدالية الذهبية وحل بعده في المرتبة الثانية الفريق المغربي وتلاهما الفريق الامارتي وحصل على الميدالية البرونزية.

مقالات ذات صلة
“آبل” تعلن عن هاتفها الجديد “آيفون 14” وهذه أبرز مميزاته! (فيديو)

“آبل” تعلن عن هاتفها الجديد “آيفون 14” وهذه أبرز مميزاته! (فيديو)

استمارة الفقر والغنى تطيح بمديرة ثانوية ببومرداس

استمارة الفقر والغنى تطيح بمديرة ثانوية ببومرداس

تحرّك خليجي ضد المحتوى المخالف لقيم الإسلام على Netflix

تحرّك خليجي ضد المحتوى المخالف لقيم الإسلام على Netflix

“أجمع الحطب وسيكون الشتاء رائعا”.. أغنية روسية تسخر من أوروبا (فيديو)

“أجمع الحطب وسيكون الشتاء رائعا”.. أغنية روسية تسخر من أوروبا (فيديو)

ستة سيناريوهات تتنافس على فيلمي بوقرة والحواس

ستة سيناريوهات تتنافس على فيلمي بوقرة والحواس

“إمدغاسن السينمائي” يستقبل 30 فيلما من 20 دولة.. ووعود بتمويل أفضل

“إمدغاسن السينمائي” يستقبل 30 فيلما من 20 دولة.. ووعود بتمويل أفضل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد