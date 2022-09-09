الفريق الجزائري يُتوج بالذهب في أولمبياد “الألسكو” للبحث العلمي بتونس

تُوج الفريق الجزائري بالميدالية الذهبية في أولمبياد “الألسكو” للبحث العلمي المقامة بمدينة الحمامات التونسية.

وأفاد منشور لمجمع اتصالات الجزائر على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن الفريق الجزائري المشارك في أولمبياد (الألكسو) لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي المقامة في تونس، يتكون من المبدعين: عبد الرؤوف بن قويدر، محمد يعقوب الحسين شاهد، يمينة نور العين لعجالي.

وأشارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألسكو” عبر موقعها الرسمي إلى أن 100 طفل من 18 دولة عربية شاركوا في فعاليات الدورة الثانية لأولمبياد ‘ألكسو’ لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي.

وأفادت المنظمة أن الفريق الجزائري حصل على الميدالية الذهبية وحل بعده في المرتبة الثانية الفريق المغربي وتلاهما الفريق الامارتي وحصل على الميدالية البرونزية.