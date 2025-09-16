الفريق الذي يُصرّ على عدم تغيير اللباس.. ماهي عقوبته؟

يحقّ لِحكم الساحة في مباراة لِبطولة القسم الثاني لِكرة القدم، أن يُطالب الفريق المستضيف بِتغيير اللباس الرياضي.

ويُصدر الحكم قراره ليس لِأمر له صلة بِالذّوق أو المزاج أو شيء من هذا القبيل، وإنما عندما يُلاحظ صعوبة التمييز بين لباسَي الفريقَين، كأن يكون اللون متشابها نوعا ما. وهنا يكون الفريق المستضيف أولى من النادي الزائر بِالتغيير.

ولكن ماذا لو أصرّ الفريق المستضيف على عدم الاستجابة لِأمر الحكم، وعدم تغيير اللباس؟

– تُرسّم رابطة كرة القدم لِقسم الهواة خسارة الفريق المستضيف على البساط بِثلاثية نظيفة.

– فضلا عن خصم نقطة من رصيد الفريق المستضيف.

– وتسديد الفريق المستضيف لِغرامة مالية قيمتها 40 ألف دينار.

– مع مضاعفة مبلغ الغرامة المالية، إذا كرّر هذا الفريق نفس السيناريو في مباراة أُخرى لِنفس الموسم.

وفي الـ 11 من ماي الماضي، وفي مباراة بطولة القسم الوطني الأول بين اتحاد العاصمة وضيفه شباب قسنطينة، طلب حكم الساحة من حارس فريق “سوسطارة” أسامة بن بوط تغيير اللباس الرياضي، بِسبب تشابه اللون (نوعا ما/ الصورة المدرجة أعلاه) مع زي “السّنافر”.

وفضّل الحارس أسامة بن بوط الخروج عند بداية الشوط الثاني، وعوّضه زميله حامي العرين كمال سوفي.

وكان الحكم قد فسّر آنذاك السماح للحارس بن بوط بِخوض الشوط الأول، بِقوله إنه اتّفق مع حامي العرين على تغيير الزي في الشوط الثاني، بِسبب ضيق الوقت قبيل انطلاق المباراة، فضلا عن نقلها تلفزيونيا على المباشر.

يبقى سلوك الحارس بن بوط وهذا “التغنانت” غير المفهوم، ذلك أنه كان ينتمي إلى الفريق المستضيف، ويملك الزي البديل.