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الجزائر

الفريق السعيد شنقريحة في زيارة إلى قطر

الشروق أونلاين
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الفريق السعيد شنقريحة في زيارة إلى قطر

يشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، الأحد، بزيارة رسمية إلى قطر لحضور معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري.

وتأتي زيارة الفريق شنقريحة بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني يشرع  رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة رسمية إلى قطر، ابتداء من اليوم 20 مارس 2022، لحضور فعاليات النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس-2022) المقرر تنظيمها بالدوحة من 21 إلى 23 مارس 2022.

كما أن هذه الزيارة، التي تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة لدولة قطر، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. يضيف البيان.

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