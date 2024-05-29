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الجزائر
بعد أن كانت تحوّل في السابق إلى الخارج

الفريق الطبي الإيطالي يجري 10 عمليات جراحية “مستعصية” في عيادة بوسماعيل للأطفال

الشروق أونلاين
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الفريق الطبي الإيطالي يجري 10 عمليات جراحية “مستعصية” في عيادة بوسماعيل للأطفال
ح.م
وفد "سان دوناتو" الطبي مع السفير الإيطالي بالجزائر

تستقبل العيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفال ببوسماعيل في تيبازة، في الفترة ما بين 26 و30 ماي الجاري، فريقا طبيا تابعا للمجمّع الاستشفائي الإيطالي “سان دوناتو”. في إطار التعاون الطبي بين البلدين.

وقد أجرى هذا الفريق، حسب ما ذكره بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوم الأربعاء، 10 عمليات جراحيه لأطفال يعانون من أمراض القلب الخلقية المستعصية.

وكانت هذه الحالات، المستفيدة من تدخّل الفريق الطبي الإيطالي، إلى جانب الفريق العامل في العيادة الجزائرية، تحوّل للعلاج بالخارج في السابق، يشير البيان.

ويعمل الفريق الإيطالي الموفد إلى الجزائر، تنفيذا للاتفاقية المبرمة في 20 ماي 2024، بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ومجمّع  “سان دوناتو”.

وسيستفيد الطاقم الطبي الجزائري من تكوين متخصص في مجال الجراحة القلبية الخلقية للأطفال، على مستوى المجمّع الاستشفائي الإيطالي، يضيف بيان الوزارة.

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