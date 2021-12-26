الفريق شنقريحة: احتفالات الجزائريين بكأس العرب رد قوي على أعداء الأمس واليوم

اعتبر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة أن احتفالات الجزائريين بتتويج المنتخب الوطني بكأس العرب هو بمثابة الرد القوي والصريح على أعداء الأمس واليوم.

وفي كلمة له خلال اشرافه على مراسم التنصيب الرسمي للواء عبد العزيز هوام، قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، أكد الفريق شنقريحة أن التتويج يعد رد قوي وصريح على أعداء الأمس واليوم، وعلى كل من يحاول التشكيك في وحدة هذا الشعب، وغيرته الكبيرة على وطنه.

وفي هذا الصدد بالذات، قال الفريق “لقد كان تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب، قبل أيام قليلة، فرصة سانحة للتعبير عن الروح الوطنية المتأججة، التي تسكن قلوب الملايين من الشعب الجزائري، التي خرجت تحتفل في المدن والأرياف بهذا التتويج المستحق، وهي مناسبة أيضا أثبت فيها هذا الشعب الأبي معدنه الأصيل والنقي، وتقديسه لرموزه الخالدة، ووفاءه لرسالة الملايين من الشهداء الأبرار، وهو رد قوي وصريح على أعداء الأمس واليوم، وعلى كل من يحاول التشكيك في وحدة هذا الشعب، وغيرته الكبيرة على وطنه”.

وأضاف “بهذه المناسبة، أتقدم مجددا باسمي الخاص، وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأزكى آيات الشكر والعرفان، لكافة أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم وطاقمه الفني، على الروح الوطنية الفياضة التي أبدوها خلال هذه المنافسة، ولأنهم برهنوا مرة أخرى، على أن إرادة الإنسان الجزائري لا تقهر ولا تؤمن بالمستحيل، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المنافسات الرياضية القارية والدولية القادمة”.

وتابع “كما أن هذا الإنجاز الرياضي التاريخي يعد بمثابة الهدية الثمينة، التي وفق محاربو الصحراء في تقديمها لوطنهم ولشعبهم، في نهاية هذا العام، الحافل بالأحداث والإنجازات”.