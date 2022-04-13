الفريق شنقريحة: التفوق الجوي كان ولا يزال متطلبا عملياتيا في غاية الأهمية

أكد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن التفوق الجوي كان ولا يزال متطلبا عملياتيا في غاية الأهمية.

وجاء في كلمة للفريق السعيد شنقريحة خلال زيارة العمل والتفتيش التي قادته إلى قيادة القوات الجوية، الأربعاء، فقد أوليناه -التفوق الجوي- الرعاية التي تليق به، طبقا لتوجيهات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، سواء من خلال التكوين الجيد والعصري للعنصر البشري، أو من خلال توفير التجهيزات العصرية.

وأوضح الفريق “إن مسعانا المتواصل الرامي إلى الرفع من قدرات قوام المعركة لدى الجيش الوطني الشعبي، من خلال تفعيل وتدعيم عرى العمل البيني المنسجم ما بين الأسلحة والقوات، يملي علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، السهر على التكييف المستمر والمتواصل لتشكيلات قواتنا المسلحة مع المستجدات الجيواستراتيجية المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية”.

بيان وزارة الدفاع الوطني

مواصلة لسلسلة الزيارات الميدانية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي، قام السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات الجوية.

بعد مراسم الاستقبال وبمدخل مقر القيادة، وقف السيد الفريق، رفقة اللواء محمود لعرابة، قائد القوات الجوية، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “عميروش آيت حمودة” قائد الولاية التاريخية الثالثة، والذي يحمل مقر قيادة القوات الجوية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

إثر ذلك، التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد القوات الجوية، أين ألقى كلمة توجيهية تابعها مستخدمو وحدات هذه القوات عبر مختلف النواحي العسكرية، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها سعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتواصل للرفع من قدرات قواتنا الجوية، وذلك من منطلق أن التفوق الجوي كان ولا يزال متطلبا عملياتيا في غاية الأهمية بالنسبة لبلادنا:

“إن مسعانا المتواصل الرامي إلى الرفع من قدرات قوام المعركة لدى الجيش الوطني الشعبي، من خلال تفعيل وتدعيم عرى العمل البيني المنسجم ما بين الأسلحة والقوات، يملي علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، السهر على التكييف المستمر والمتواصل لتشكيلات قواتنا المسلحة مع المستجدات الجيواستراتيجية المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن منطلق أن التفوق الجوي كان ولا يزال متطلبا عملياتيا في غاية الأهمية بالنسبة لنا، فقد أوليناه الرعاية التي تليق به، طبقا لتوجيهات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، سواء من خلال التكوين الجيد والعصري للعنصر البشري، أو من خلال توفير التجهيزات العصرية “.

السيد الفريق شدد بالمناسبة على أن القدرة على التحكم في العتاد الحديث، وتحضير إدماجه ضمن قوام المعركة، سيسمح بتجسيد الأهداف المسطرة، حاثا الإطارات والأفراد على أن يولوا المهام المخولة كل العناية التي تلـيق بها:

والأكيد أن القدرة على التحكم في هذا العتاد الحديث، وتحضير إدماجه ضمن قوام المعركة، وحسن استخدام كافة التجهيزات العصرية الموجودة في الحوزة، سيسمح بتجسيد العديد من الأهداف المسطرة على غرار الرفع المتواصل للقدرات العملياتية للوحدات الجوية، لاسيما فيما تعلق بمدى استعمال أنظمة الأسلحة المتطورة، هذا إلى جانب تعزيز وتدعيم قدرات الإطارات وقيادات الأركان في ميادين التخطيط والتحضير والتنفيذ.

فعلى خطى هذا النهج القويم، أحرص بهذه المناسبة، أن أحثكم أنتم إطارات وأفراد القوات الجوية، بأن تولوا المهام المخولة لكم كل العناية التي تلـيق بها، بشكل يدفع الجميع ويحفزهم على أدائها على الوجـه الأحسن وفي الوقت المناسب والحقيقي، بما يكفل بلوغ المردودية العالية والمطلوبة مهما كانت الظروف والأحوال”.

في ختام اللقاء أسدى السيد الفريق جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية للرفع من مستوى أداء قواتنا الجوية، كما استمع مطولا لتدخلات واقتراحات الإطارات.