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الجزائر
خلال إشرافه على تخرج الدفعة الــ14 بالمدرسة العليا للحربية

الفريق شنقريحة: السياق الدولي اليوم لا يرحم الضعفاء  

الشروق أونلاين
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الفريق شنقريحة: السياق الدولي اليوم لا يرحم الضعفاء  

أشرف، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، الخميس، على تخرج الدفعة الــ14 بالمدرسة العليا للحربية.

وقال الفريق سعيد شنقريحة بالمناسبة أن:” السياق الدولي اليوم لا يرحم الضعفاء ومكانة بلادنا الإقليمية والدولية باعتبارها دولة محورية بامتياز وتحتل موقعا استراتيجيا كلها عوامل تتطلب منا العمل الحثيث لعصرنة الجيش مواكبة للتطورات الحاصلة إقليميا ودوليا.”

 وحث الفريق سعيد شنقريحة المتخرجين على العمل والاستفادة مما تلقوه طيلة تكوينهم في هذا الصرح التعليمي المرموق خاصة من خلال التحلي بالدقة والتبصر وغمق التحليل في دراسة المعطيات العامة وظروف بلادنا الجغرافية والجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى يتمكنوا بصفتهم مسئولين وقادة ميدانيين من استشراف تطورات الأحداث.

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