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الجزائر

الفريق شنقريحة: العلاقة بين الجيش والشعب مقدسة لا تتأثر بالحملات المغرضة

الشروق أونلاين
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الفريق شنقريحة: العلاقة بين الجيش والشعب مقدسة لا تتأثر بالحملات المغرضة
ح.م
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، إن العلاقة بين الجيش والشعب مقدسة ولا يمكنها أن تتأثر بالحملات المغرضة والتكالب المفضوح ضد الجزائر.

وقال الفريق شنقريحة، في كلمته التي جاءت في العدد الأخير لمجلة الجيش، أن الشعب مطالب بادراك حجم وطبيعة المؤامرات الدنيئة التي تستهدف بلادنا عبر التسلح بالوعي الدائم، مشيدا بالدور الهام للإعلام الوطني والعسكري في مجال تقوية الوحدة الوطنية.

وتابع الفريق شنقريحة قائلا: “إن المعركة الحيوية التي يتعين على شبابنا خوضها وكسب رهانها هي معركة الوعي من خلال التسلح بقيمنا الوطنية الأصيلة والحفاظ على أمانة الشهداء.”

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