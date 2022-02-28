الفريق شنقريحة: حريصون على ترقية أنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية

أكد الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حرص القيادة العليا للجيش على ترقية وعصرنة مكونات القوات المسلحة، لاسيما في مجال الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية.

وأضاف الفريق شنقريحة، الاثنين، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الإشارة بالحراش الناحية العسكرية الأولى، أن مجال الإشارة حظي بالرعاية اللازمة، من لدن القيادة العليا، بهدف ضمان تحقيق الأهداف المسطرة.

وتابع قائلا: “وأود بهذه المناسبة، التأكيد على أن رفع القدرات القتالية للجيش الوطني الشعبي، هو انشغال دائم للقيادة العليا، التي تعمل بإصرار شديد، تماشيا وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على عصرنة كافة مكونات قواتنا المسلحة، وترقية مهنيتها واحترافيتها، لاسيما في هذا المجال الحساس، مجال الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الالكترونية، إلى جانب اكتساب التحكم الفعال في التكنولوجيات الحديثة، والتطلع مستقبلا نحو استكمال بناء قاعدة صناعية متينة وصلبة، في مجال التكفل بالاتصالات بكافة أنواعها، والسمو بها إلى مراتبها المرغوبة.

واستمع الفريق إلى عرض وجيز عن المؤسسة قدمه قائدها، تضمن مختلف مهام هذه المؤسسة الحساسة والحيوية، ليقوم على إثرها بتفقد وتفتيش مختلف سلاسل التركيب، على غرار سلسلة تركيب وسائل الراديو، وسلسلة تركيب محطات الألياف البصرية ومنظومات التخاطب الداخلي، وسلسلة تركيب الحزم الهرتزية والتحويلات الهاتفية الميدانية الرقمية، وسلسلة تركيب وسائل الإعلام الآلي، بالإضافة إلى خط الإدماج الميكانيكي وكذا نواة البحث والتطوير.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تتولى تركيب مختلف أجهزة الإتصال من الجيل الجديد ذات التقنية العالية الدقة، وهي توفر كافة احتياجات الجيش الوطني الشعبي من هذه التجهيزات الحساسة، بهدف عصرنة وتحديث سلاح الإشارة للقوات المسلحة، بما يتماشى مع التطور السريع الناجم عن الاحتياجات المتزايدة في مجال التدفق العالي والعالي جدا.