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الجزائر

الفريق شنقريحة: ضمان الأمن الوطني ليس حكرا على مؤسسات معينة

الشروق أونلاين
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الفريق شنقريحة: ضمان الأمن الوطني ليس حكرا على مؤسسات معينة

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، الأربعاء، أن ضمان الأمن الوطني ليس حكرا على مؤسسات معينة من الدولة وإنما هي مسؤولية كل الجزائريين.

واعتبر الفريق شنقريحة خلال إشرافه عل افتتاح ملتقى حول التهديدات الجديدة في الساحل الإفريقي وانعكاساتها على الأمن أن الانخراط في واجب ضمان الأمن الوطني ليس حكرا على مؤسسات معينة من الدولة وإنما هي مسؤولية كل الجزائريين.

وأوضح أن مقدار المسؤولية التي تقع على عاتق النخب الوطنية والإدارية والأكاديمية والإعلامية أكبر من تلك المنوطة بغيرهم

وتابع رئيس الأركان قائلا أنه “يجب على هذه النخبة أن تقوم بدورها على أكمل وجه كل في موقعه وفي حدود صلاحياته”.

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