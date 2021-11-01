الفريق شنقريحة: فرنسا تمارس عملية توليد قسري للتاريخ

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة أن فرنسا تريد أن تمارس عملية توليد قسري للتاريخ ولم تعد ترضى أن تكون أحداث التاريخ كما كانت في الواقع.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الوطني، الاثنين، أن الفريق شنقريحة، تابع قائلا بمناسبة إحياء ذكرى الفاتح نوفمبر “معارك اليوم تدار في سياق مواجهات الماضي، لأن عدو الأمس، لم يعد يرضى أن تكون أحداث التاريخ كما كانت في الواقع”.

وأضاف الفريق شنقريحة “أن ما يقوم به عدو الأمس، عملية ربما يلملم بها شتات كبريائه المنكسر، ويعيد تشكيل وترتيب الحاضر الذي لم يوافق ميولاته الاستعمارية وتفوقه الحضاري المزعوم”.

كما جاء في البيان أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ذكّر بالتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته وحريته، حيث أكد على ضرورة الحفاظ على هذا المكسب الثمين والعمل على صد وردع كل المحاولات اليائسة التي يعتمدها أعداء اليوم.

وأوضح البيان أنه في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والستين (67) لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة، سطرت وزارة الدفاع الوطني برنامجا احتفاليا ثريا من النشاطات يتضمن ندوات، محاضرات، مسابقات ثقافية ورياضية، معارض للصور وأفلام ثورية، فضلا عن تسمية بعض هياكل الجيش الوطني الشعبي بأسماء ثلة من شهدائنا الأمجاد ومجاهدين الأخيار، كما شهدت ليلة الفاتح من نوفمبر، تنظيم تجمعات لمستخدمي هياكل الجيش الوطني الشعبي، حيث تم بهذه المناسبة رفع العلم الوطني والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار.