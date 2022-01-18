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الجزائر

الفريق شنقريحة لأشبال بلماضي: ندعمكم في كل الأحوال ومهما كانت النتائج

نادية شريف
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الفريق شنقريحة لأشبال بلماضي: ندعمكم في كل الأحوال ومهما كانت النتائج
الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

أعرب الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن دعمه الكامل وتشجيعه الدائم لأشبال بلماضي، عقب تعثرهم في أولى مباريات الأمم الإفريقية.

وأفاد بيان نشرته وزارة الدفاع الوطني عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن الفريق شنقريحة، يعرب عن تشجيعه الدائم للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وأضاف: “تشجيعنا لكم لن يتوقف وتعثركم لن ينسينا أبدا الأفراح التي لطالما صنعتموها، ثقتنا فيكم كبيرة ووقوفنا إلى جانبكم مستمر في كل الظروف والأحوال. حظ موفق في المقابلة القادمة”.

وخسر محاربو الصحراء، مساء الأحد، أمام منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد على ملعب جابوما بمدينة دوالا، لحساب الجولة الثانية من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2021، وهي الهزيمة الأولى لـهم بعد 35 مباراة على التوالي وأزيد من 3 سنوات.

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التعليقات
1
  • ثانينه

    يحدث هدا الا في الجزائر....علي الاقل وزير الرياضه الغائب الحاضر هو من يقول هدا الكلام

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