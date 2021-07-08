الفريق شنقريحة: لن نحيد على العهد الذي قطعنا لتطوير جيشنا

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، أن المؤسسة العسكرية لن تحيد عن العهد الذي قطعته في سبيل تطوير قدرات الجيش بكل فئاته.

وقال شنقريحة، الخميس، في كلمة له في حفل تخرج دفعات الأكاديمية العسكرية بشرشال تحت إشراف رئيس الجمهورية “إننا لن نحيد على العهد الذي قطعناه على أنفسنا، ولن ندخر أي جهد في سبيل العمل على تطوير قدرات كافة قوات الجيش والعمل باستمرار على إرساء الانسجام بين كافة مكوناته في سبيل ضمان تطويرها والرفع من قدراتها”.

وأضاف الفريق شنقريحة قائلا أن “الجيش الوطني الشعبي قطع أشواطا معتبرة على درب العصرنة والاحترافية بما فيها مجال التكوين الذي نوليه اهتماما بالغا وعناية كبيرة”.

كما أكد الفريق شنقريحة أن المناسبة أيضا فرصة لاستذكار الخصال الحميدة لأسلافنا الميامين وبطولاتهم وتضحياتهم الخالدة وهي مناسبة أيضا لتجديد العهد معهم بصون أمانتهم التي نعتز ونتشرف بحملها في الجيش الوطني الشعبي بكل وفاء وإخلاص”.