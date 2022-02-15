الفريق شنقريحة: مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون مهمة بلد واحد

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة إن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون مهمة بلد واحد.

وجاء تصريح الفريق شنقريحة خلال استقباله، رئيس أركان القوات المسلحة لدولة أنغولا الفريق أول أنطونيو إجيديو دو سوزا سانتوس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 14 الى 17 فبراير 2022 على رأس وفد عسكري هام.

وأوضح الفريق قائلا “هذه الزيارة تؤكد عزمنا على العمل سويا في ظل إرادة سياسية متبصرة، وسيكون لها الأثر الإيجابي المباشر في مضاعفة فرص اللقاءات والمشاورات، ما سيمكننا من تبادل منتظم لوجهات النظر والتحاليل حول القضايا ذات الإهتمام المشترك”.

وأضاف “أؤكد لكم أن التجربة المكتسبة في إطار محاربتنا للإرهاب على مر السنين قد أظهرت أنه لا يوجد بلد في منأى عن التهديد الإرهابي، وأنّ مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أبدا أن تكون مهمة بلد واحد”.

وأكد رئيس الأركان أن الجزائر سعت للمساهمة بشكل كبير في تحسيس المجتمع الدولي بخصوص الطابع العابر للحدود لآفة الإرهاب ومخاطرها، كما عملت بفعالية من أجل أن تحوز دول المنطقة على القدرات العسكرية والفعالية العملياتية اللازمتين في مجال مكافحة الإرهاب.

وشدد على أن “المعركة ضذ آفة الإرهاب تتطلب تظافر جهود الجميع خاصة في ظل حالة اللااستقرار التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء وكذا تفاقم التهديد الارهابي وانتشار خطر التنظيمات ذات الصلة في العديد من دول القارة”.